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НовостиОбщество12 января 2023 8:39

Власти Саратова планируют отловить до четырех тысяч собак к концу 2023 года

Роман Хвалин

В Саратове чиновники увеличили план по отлову бродячих животных, сообщает мэр города Лада Мокроусова.

Так, в 2023 году планируется отловить до четырех тысяч особей, эта цифра может быть увеличена в случае необходимости. За 2022 год городские службы выловили более 3,2 тысяч бездомных псов – вдвое больше, чем за позапрошлый год.

– Отлов бесхозяйных животных ведется каждым территориальным подразделением городской администрации, – напомнила Мокроусова.

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