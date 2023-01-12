Из-за пожара в центре Саратова ранним утром эвакуировали 10 человек

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодняшним утром, 12 января, в Саратове горел жилой дом в центре города, сообщает ГУ МЧС.

Диспетчер получил вызов в 5:01, сообщалось о возгорании в доме переменной этажности. В ведомстве рассказали, что огонь охватил межэтажное перекрытие, площадь горения составила шесть квадратных метров.

Возгорание тушили три пожарных расчета, было эвакуировано 10 человек, точная причина пожара устанавливается.

UPD 12:52

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, причиной пожара стал перекал газовой отопительной печи.

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