В саратовской Юбилейном 29-летняя девушка разбила Mercedes-Benz и получила травмы

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 11 января, в саратовском микрорайоне Юбилейный произошла автоавария, пострадала женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Около 18 часов у автобусной остановки «Поселок Юбилейный» на Усть-Курдюмской столкнулись Renault Duster и Mercedes-Benz C-klasse. В ГИБДД не уточнили, кто именно нарушил правила и создал аварийную ситуацию.

29-летняя женщина на «Мерседесе» получила травмы и была госпитализирована.

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