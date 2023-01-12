В Балашове при столкновении «Волги» и внедорожника Nissan пострадала 19-летняя девушка

Фото: УГИБДД по Саратовской области

Вчера днем, 11 января, в Балашове произошла автоавария, в которой получили травмы два человека, сообщает Госавтоинспекцияи региона.

У дома по адресу 30 Лет Победы, 156, Nissan X-Trail столкнулся с ГАЗ-31105, которой управлял 20-летний парень.

В аварии получили травмы 19-летняя пассажирка «сто пятой» и 62-летний водитель внедорожника.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.