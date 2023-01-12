В Балашове при столкновении «Волги» и внедорожника Nissan пострадала 19-летняя девушка

Фото: УГИБДД по Саратовской области
Вчера днем, 11 января, в Балашове произошла автоавария, в которой получили травмы два человека, сообщает Госавтоинспекцияи региона.
У дома по адресу 30 Лет Победы, 156, Nissan X-Trail столкнулся с ГАЗ-31105, которой управлял 20-летний парень.
В аварии получили травмы 19-летняя пассажирка «сто пятой» и 62-летний водитель внедорожника.
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