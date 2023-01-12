Утром в Саратове сломавшийся троллейбус остановил движение двух маршрутов

Сегодня, 12 января, в Саратове остановилось движение троллейбусов по двум маршрутам, соответствующая информация появилась в сообществе СГЭТ во «ВКонтакте».

Так, из-за поломки подвижного состава между остановками «Обуховский переулок» и «Чернышевского» в сторону железнодорожного вокзала остановились троллейбусы маршрутов 2 и 2А.

Работы ведутся уже около часа.

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