Утром в Саратове сломавшийся троллейбус остановил движение двух маршрутов

Сегодня, 12 января, в Саратове остановилось движение троллейбусов по двум маршрутам, соответствующая информация появилась в сообществе СГЭТ во «ВКонтакте».
Так, из-за поломки подвижного состава между остановками «Обуховский переулок» и «Чернышевского» в сторону железнодорожного вокзала остановились троллейбусы маршрутов 2 и 2А.
Работы ведутся уже около часа.
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