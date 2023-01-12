Сегодня, 12 января, в Саратове с утра будет -26 градусов мороза, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

Утром на саратовском небе можно заметить легкие облака, однако в целом погода ясная. Столбик термометра показывает от -17 до -13 градусов, однако по ощущениям на улице стоит мороз от -26 до -19 градусов. Дует южный ветер со скоростью 4 – 5 метров в секунду и отдельными порывами до 11 метров.

В Саратовской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составляет от -17 до -22 градусов, в пониженных местах до -27 градусов. Ближе к вечеру мороз слегка отступит: от -11 до -16 градусов.