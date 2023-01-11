Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 11 декабря, в Саратове из-за пожара в автобусном парке пришлось эвакуировать 12 человек.

Пожар был зафиксирован в 14.55 по адресу Васильковая, 1 А. Горело одноэтажное, кирпичное здание. Дежурному поступило сообщение о загорании в малярном цехе на территории автобусного парка.

Пожарные подразделения выехали по вызову №2. Из здания пришлось эвакуировать 12 человек, пострадавших не было.

В 15.21 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров, по вызову два был дан отбой.

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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