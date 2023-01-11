В Саратове снесут пять дореволюционных домов в центре и еще три здания

Волжская, 11/25А / Yаndex.Mаps

Мэрия Саратова снесет восемь домов в облцентре, они были признаны аварийными. Соответствующие постановления опубликованы на сайте администрации.

У жильцов домов будет три месяца на то, чтобы съехать из квартир, снести ветхое жилье должны будут к 2025 году. Под снос отправятся дома имперских годов постройки по адресам:

- Веселая, 21 (литеры И, О, П)

- Волжская, 11/25А;

- Соляная, 26Б;

- Кузнечная, 33Б;

- Челюскинцев, 85 (корп. 2 (ВВ1), корп. 3 (М, Г), корп. 4 (Б2);

Также снесены будут три дома советской эпохи:

- Елшанская, 25;

- Курдюмская, 88;

- 6-й Динамовский тупик, 5.

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