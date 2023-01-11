В Вольске 68-летняя женщина ударила соседку мотыгой и была осуждена к ограничению свободы

Фото: Архив КП

Пенсионерка из Вольского района Саратовской области осуждена за избиение соседки мотыгой, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как выяснило следствие, 68-летняя пожилая жительница губернии поссорилась соседкой и несколько раз ударила ее мотыгой по туловищу – потерпевшая получила легкий вред здоровью.

Пенсионерку осудили по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорили к полугоду ограничения свободы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.