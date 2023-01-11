В Вольске 68-летняя женщина ударила соседку мотыгой и была осуждена к ограничению свободы

Фото: Архив КП
Пенсионерка из Вольского района Саратовской области осуждена за избиение соседки мотыгой, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как выяснило следствие, 68-летняя пожилая жительница губернии поссорилась соседкой и несколько раз ударила ее мотыгой по туловищу – потерпевшая получила легкий вред здоровью.
Пенсионерку осудили по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорили к полугоду ограничения свободы.
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