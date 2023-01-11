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НовостиПроисшествия11 января 2023 10:19

Пьяный саратовец разбудил ночью мать и избил ее за неприготовленный ужин

Ранее мужчину уже судили за нападение на пожилую родительницу
Роман Хвалин

Саратовец стал фигурантом уголовного дела из-за нападения на пожилую мать, сообщили в ГУ МВД.

Как уточнили полицейские, нападение произошло 26 ноября. Нетрезвый 35-летний мужчина в квартире в микрорайоне Солнечный ночью требовал у матери приготовить ему ужин, а после этого сильно дернул женщину за руку – она упала и получила травмы.

Пенсионерка заявила на сына-дебошира в полицию. На мужчину завели уголовное дело о нанесении побоев. Ранее саратовец уже был судим за нападение на собственную мать. Его допросили и отпустили, он должен явиться в отделение полиции по первому требованию.

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