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В Саратове осудят «положенца» Макса Белого. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, Максим Белов на протяжении нескольких лет отбывает наказание в ИК №7 города Красноармейска за незаконный оборот наркотиков и разбой. По версии следствия, в апреле 2020 года зэк объявил себя положенцем — высший криминальный статус. Мужчина, именуемый в криминальных кругах «Макс Белый» давал поручения другим заключенным, разрешал конфликт.

Возбуждено уголовное дело по статье «занятие высшего положения в преступной иерархии». Максимальный срок по данной статье УК составляет 15 лет лишения свободы.