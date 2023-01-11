В Ленинском районе Саратова назначен новый прокурор

Старший советник юстиции Евгений Черников занял пост прокурора Ленинского района Саратова, приказ о назначении подписал генеральный прокурор России 10 января.

Черникову 48 лет, он работает в правоохранительной системе с 1995 года. До переезда в Саратовскую область он работал следователем в Туле, в нашем регионе был сотрудником прокуратуры.

В прошлом силовик возглавлял прокуратуру Дергачевского района, также трудился межрайонным прокурором в Марксе и Вольске.

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