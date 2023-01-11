Игорь Березенцев

В Базарном Карабулаке прощаются с участником СВО Игорем Березенцевым. Об этом сообщает Базарно-Карабулакское издание «Вестник района».

В Базарном Карабулаке с воинскими почестями прощаются с участником спецоперации Игорем Березенцевым. Игорь Валерьевич родился в 1977 году, в последние годы жил в Базарном Карабулаке.

Погиб военнослужащий 24 ноября 2022 года в ходе боев под Бахмутом (Артёмовском).

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