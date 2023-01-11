фото: Пресс-служба Правительства Саратовской области

Роман Бусаргин поручил обеспечить ввод ЖСК «Оптимист-2018» в эксплуатацию к концу января. Об этом сообщает телеграм-канал Правительства Саратовской области.

Губернатор Роман Бусаргин провел рабочее совещание, посвященное ЖСК «Оптимист-2018». На нем обсудили подключение дома к системе теплоснабжения.

Глава региона поручил министерству строительства и ЖКХ и региональному Фонду помощи обманутым дольщикам урегулировать вопрос по компенсации ЖСК «Реалист», к сетям которого и будет происходить врезка. Также профильному ведомству необходимо проработать с подрядчиком устранение замечаний государственной экспертизы и в течение января осуществить подключение к магистральным тепловым сетям рядом стоящего дома с последующей поставкой теплоносителя.

Напомним, жилой дом обманутых дольщиков достраивается благодаря поддержке Председателя Государственной думы Вячеслава Володина. При его участии объект был включен в федеральную программу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.