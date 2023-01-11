«Т Плюс» рассказали о причинах выросших счетов за отопление в декабре.

Решением со стороны государственных органов тарифного регулирования на основании постановления Правительства Российской Федерации и согласно постановлению Губернатора Саратовской области с 1 декабря 2022 года в регионе выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг, в том числе произошло увеличение тарифа на тепловую энергию на 9%.

Несмотря на плюсовые показатели температуры воздуха в некоторые дни в декабре, энергетиками зафиксирован рост потребления тепла в последний месяц 2022 года. Чем холоднее на улице, тем большее количество тепла требуется дому для поддержания температуры внутри помещений и тем большее количество тепловой энергии фиксируется приборами учета клиентов.

Именно поэтому счета за отопление в декабре в Саратове, Балакове и Энгельсе, значительно выше по сравнению с платёжными документами за ноябрь 2022 года. Начисления выполнены в соответствии с законодательством РФ по установленным государством тарифам и строго в том порядке, который прописан органами государственной власти.

Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» обращает особое внимание, что по 354-му Постановлению Правительства РФ в домах с коллективными приборами учета расчеты за отопление ведутся не за календарный месяц с 1-го по последнее число, а за период между моментами снятия показаний общедомовых счетчиков. Этот же законодательный акт прописывает, что съем показаний общедомовых приборов учета производится в период с 23 по 25 число каждого месяца. Поэтому расчетный декабрь равен периоду с 24 ноября по 23 декабря. А расчетный январь будет равен промежутку с 24 декабря по 23 января.

Цифры потребления индивидуальны у каждого дома. Данные передают управляющие организации. Подробные посуточные отчеты о потреблении тепла находятся у председателя управляющей организации. На потребление влияют эффективность работы внутридомовых тепловых узлов и системы отопления дома, качество подготовки к отопительному сезону, соответствие внутренних сетей дома проекту и т.д.

По вопросам начислений клиенты могут обратиться в Контакт-центр по телефону 88007001032.