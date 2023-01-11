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НовостиОбщество11 января 2023 7:32

На доме Сергея Пускепалиса установят мемориальную доску

Евгений Бадиков
фото: Яндекс Карты

фото: Яндекс Карты

На доме Сергея Пускепалиса установят мемориальную доску. Соответствующее постановление подписано Ладой Мокроусовой и опубликовано на сайте мэрии Саратова.

Мемориал, увековечивающий память о Заслуженном артисте Российской Федерации, советском и российском актере, режиссере Сергее Пускепалисе будет располагаться на фасаде здания по ул. им. Сакко и Ванцетти, 45.

В этом доме Сергей Пускепалис жил с 1980 года.

Ранее с таким предложением к Председателю областной Думы Михаилу Исаеву обратилось Окружное казачье общество Саратовской области.

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