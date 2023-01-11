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НовостиОбщество11 января 2023 7:13

Жители Заводского района Саратова остались без воды до полуночи

Воды нет в многоэтажках и домах частного сектора
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 11 января, из-за ремонта на водопроводе у дома по адресу Огородная, 87б, жители нескольких улиц в Заводском районе Саратова остались без холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба КВС.

В зону отключения попали следующие адреса:

1-й Прессовый проезд 3, 3а, 3б; 2-й Огородный проезд; Огородная 87а, 87б, 89; 4-я Нагорная 25, 25в, 28, 28К1- К8.

В частном секторе без воды остались жители в границах улиц: 1-й Прессовый проезд – Самарская – 11-я Нагорная – 3-й Нагорный проезд.

Вернуть воду коммунальщики обещают к полуночи сегодня.

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