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НовостиПроисшествия11 января 2023 7:03

В центре Саратова горела квартира — эвакуированы трое жильцов

Огонь вспыхнул на четвертом этаже пятиэтажки
Евгений Бадиков
фото: социальные сети

фото: социальные сети

В центре Саратова горела квартира — эвакуированы трое жильцов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сегодня утром, 11 января во Фрунзенском районе Саратова произошел пожар. Информация о возгорании была передана в дежурную часть в 9:12. Известно, что горит квартира на 4-м этаже в доме №27/29 на улице Вавилова. Тушением пожара занимались три пожарных расчета.

На данный момент информации о пострадавших нет. В облспасе сообщили, что эвакуировали трех человек.

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