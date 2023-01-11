Под Саратовом таможенники изъяли почти 42 тонны миндаля из США и Испании – судьбу ореха решит Россельхознадзор

Фото: Саратовская таможня

Сотрудники саратовской таможни не пропустили в Россию ввоз огромной партии миндаля сомнительного происхождения, сообщает пресс-служба ведомства.

Вопросы таможенников вызвало содержимое двух грузовых автомобилей, проходивших автомобильный пункт пропуска «Озинки» и следовавших из Казахстана. По документам, в машинах находилось 41,7 тонна миндаля из южноамериканской республики Чили.

Таможенников смутил вид накладных и упаковка товара – на ней были видны следы затирания первичной маркировки. Тем не менее, таможенники все же смогли найти оригинальную маркировку: судя по ней, товар происходил из США и Испании.

После таможенного осмотра орех передали в управление Россельхознадзора по региону, там примут решение о дальнейшей судьбе миндаля.

Фото: Саратовская таможня

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