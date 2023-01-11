В Саратовской области за сутки выявили 48 новых случаев ковида

За прошедшие сутки в Саратовской области подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Напомним, вчера было зарегистрировано 35 пациентов.

Больше всего заболевших оказались из Саратова (20 человек), в Балашовском районе – девять, Вольском – восемь, Балаковском – пять.

Шесть из этих случаев заболевания ковидом протекает с симптомами пневмонии, остальные 42 – с легким течением, признаками ОРВИ.

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