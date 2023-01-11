фото: МЧС
В Балаково кирпичный дом выгорел изнутри. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Вчера, 10 января, в Балаково произошел пожар. Вызов поступил на пульт МЧС в 12:18. Горел частный дом на улице Кирпичный, площадь возгорания составила 42 кв.м, На момент пожара никого не было дома, тушением занимались три расчета пожарной охраны.
Предварительная причина пожара - перекал дровяной печи, которой отапливался дом.
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