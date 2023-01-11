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НовостиОбщество11 января 2023 5:54

В Саратове встали трамваи двух маршрутов

Роман Хвалин

Сегодня утром, 11 января, в Октябрьском районе Саратова встали трамваи 9 и 10 маршрутов, сообщает официальная группа СГЭТ во «ВКонтакте».

Из-за поломки трамвая примерно в 8:20 на рельсах у перекрестка Слонова и Степана Разина остановились вагоны, ехавшие от Детского парка, на место прибыла ремонтная бригада.

Также около 8:41 сломался еще один вагон, уже на 9-ом маршруте – несколько трамваев встали в направлении Детского парка от остановки «Газовтоматика».

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