фото: "Дороги Саратовской области"

В Саратовской области в 2023 году установят 15 «умных светофоров». Мероприятия проводятся в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

По словам пресс-службы нацпроекта, к середине мая в Саратовской области установят 300 комплексов фотовидеофиксации. А всего в 2023 году будет установлено 15 "Умных светофоров" - они будут анализировать ситуацию на перекрестках в режиме реального времени

100 единиц оборудования будут фиксировать нарушения на перекрестках, 30 - нарушения проезда пешеходных переходов, 70 - нарушения остановки и стоянки, 100 - нарушения скоростного режима. В список функционала включена и системы метеомониторинга и мониторинга экологических параметров.