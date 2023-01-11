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НовостиОбщество11 января 2023 2:25

С утра саратовцев ждут морозы до -25 градусов

Наталия Калинина

Сегодня, 11 января, с утра саратовцев ждут морозы до -25 градусов, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от -18 с утра до -13 градусов днем, а по ощущениям от -25 до -20 градусов. Небо будет весь день ясное. Дует легкий южный ветер, отдельные порывы которого достигают 9 метров в секунду, к вечеру он слегка усилится.

В целом по региону погода будет малооблачной, преимущественно без осадков. Температура воздуха с первой половине дня колеблется от -28 до -33 градусов, в отдельных районах в Правобережье до -23 градусов.