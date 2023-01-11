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НовостиПроисшествия10 января 2023 21:12

После тройного ДТП в центре Саратове кроссовер выбросило на тротуар

Автомобиль оказался в пешеходной зоне на Рахова
Наталия Калинина
Фото: ЧП-Саратов

Фото: ЧП-Саратов

Сегодня вечером, 10 декабря, в Саратове произошло ДТП, после которого кроссовер выбросило на тротуар. Об этом сообщает Телеграм-канал «ЧП-Саратов».

Авария произошла около полуночи на пересечении улиц Большая Горная и Рахова. Столкнулись три автомобиля: «пятнадцатая», «Лада Ларгус» и кроссовер. Иномарку после столкновения выбросило на тротуар, от чего кроссовер врезался в дерево.

Отечественные автомобили получили серьезные повреждения. О пострадавших пока информации нет. Обстоятельства случившегося выясняются.