Летучая мышь, найденная в Саратове

В Саратове спасли от мороза летучую мышку, о чем сообщают в своем Телеграм-канале волонтеры проекта «Мудрый Рух 64».

- Нам попалась крупная самка двухцветного кожана. Летучие мыши зимой находят теплое место и спят, либо улетают на юг, однако эта особь оказалась на морозе. Она билась в стекло офиса снаружи, когда на улице было -23 градуса.

Нарушенная спячка привела к истощению, так что мышку надо откормить. Потом она пойдет в наш мышатник спать до весны, - рассказали волонтеры.