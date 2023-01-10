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НовостиОбщество10 января 2023 18:11

В Саратове спасли от мороза летучую мышку

Наталия Калинина
Летучая мышь, найденная в Саратове

Летучая мышь, найденная в Саратове

В Саратове спасли от мороза летучую мышку, о чем сообщают в своем Телеграм-канале волонтеры проекта «Мудрый Рух 64».

- Нам попалась крупная самка двухцветного кожана. Летучие мыши зимой находят теплое место и спят, либо улетают на юг, однако эта особь оказалась на морозе. Она билась в стекло офиса снаружи, когда на улице было -23 градуса.

Нарушенная спячка привела к истощению, так что мышку надо откормить. Потом она пойдет в наш мышатник спать до весны, - рассказали волонтеры.