В центре Саратова «Лада Калина» врезалась в скорую

Фото: ЧП Саратов
Сегодня, 10 января, в центре Саратова «Лада Калина» врезалась в автомобиль скорой медицинской помощи, о чем сообщает портал «ЧП Саратов».
Авария произошла около 14:00 на пересечении улиц Рахова и Рабочая. «Лада Калина», за рулем которой находилась женщина, врезалась в машину скорой помощи.
Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в ДТП никто не пострадал.
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