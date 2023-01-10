Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 января 2023 11:45

В центре Саратова «Лада Калина» врезалась в скорую

Наталия Калинина
Фото: ЧП Саратов

Фото: ЧП Саратов

Сегодня, 10 января, в центре Саратова «Лада Калина» врезалась в автомобиль скорой медицинской помощи, о чем сообщает портал «ЧП Саратов».

Авария произошла около 14:00 на пересечении улиц Рахова и Рабочая. «Лада Калина», за рулем которой находилась женщина, врезалась в машину скорой помощи.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в ДТП никто не пострадал.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.