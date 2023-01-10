фото: Саратов Онлайн

Саратовцы жалуются на открытую дверь в автобусе в минус 25. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 10 января, в городском сообществе «Саратов онлайн» появилась жалоба на работу общественного транспорта от одной из местных жительниц. По словам подписчицы, автобус маршрута №20 «Поселок Лесопильный» ездит с открытой дверью в -25.

— Хотелось бы попросить наши местные власти обратить внимание, на каком автобусе перевозят пассажиров по маршруту № 20. На улице минус 25. Вообще за людей нас, что ли, не считают, сколько можно просить убрать автобус!? Чего ждем-то? Пока он по дороге развалится?! Примите уже, в конце концов, меры! — возмущается автор.

Она разместила видео, сделанное в салоне транспортного средства, на котором действительно открыта дверь.

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