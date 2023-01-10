На пожаре в Саратове пострадал 58-летний мужчина – его вывели и отправили в больницу

Сегодня, 10 января, в Ленинском районе Саратова произошел пожар, в котором пострадал мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Около двух ночи пожарные получили вызов о возгорании в квартире четырехэтажки на Студеной, 17 на первом этаже. Площадь горения составила три квадратных метра. Из задымленного помещения вывели 58-летнего мужчину, его госпитализировали с ожогами.

Предварительную причину пожара в ГУ МЧС не назвали.

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