Молодой саратовец не дождался оплаченных интимных услуг и обратился в полицию

По заявлению 19-летнего жителя Ленинского района Саратова УМВД завело уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Как рассказал полицейским молодой человек, вчера ночью, 8 января, он искал объявления на сайте интим-услуг. Одно из предложений заинтересовало парня, он перевел девушке 14,5 тысячи рублей. Так и не дождавшись интимных услуг, он обратился к правоохранителям.

– Управление МВД России по городу Саратову напоминает: общаясь в сети Интернет, будьте бдительны, проверяйте информацию, поступившую в беседе с неизвестными вам ранее лицами. Не переводите денежные средства на указанные незнакомцами банковские счета либо номера телефонов. Обо всех фактах мошенничества, сообщайте в полицию по телефону 02 (с мобильного 102). – напомнили правоохранители.

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