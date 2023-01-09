Аномальные морозы стали причиной отмены елки в Энгельсе. Об этом в телеграм-канале сообщает администрация города.

Елка на центральной площади должна была пройти сегодня, 9 января. При этом изба Деда Мороза продолжит работу по расписанию. Причиной отмены стали аномальные морозы, которые, по оценкам синоптиков, продлятся до конца рабочей недели.

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