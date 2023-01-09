В Ершове обнаружили зарезанного мужчину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным, тело мужчины обнаружили 6 января в постройке у дома на улице Мелиоративная. Тело обнаружил прохожий. В ходе осмотра сотрудниками СУ СК на теле мужчины найдены ножевые ранения.

Возбуждено дело по статье убийство, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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