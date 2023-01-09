Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратове две девушки и врач «скорой» отравились угарным газом. СУ СК по региону сообщает о проведении доследственной проверки.

Инцидент произошел 8 января в Ленинском районе. Две девушки были доставлены из квартиры по 1-му Молодежному проезду с подозрением на отравление окисью углерода. Пострадала также сотрудница скорой помощи, которая ранее приехала оказывать им помощь.

На месте происшествия была обнаружены утечка угарного газа при включенной вытяжке в ванной комнате. Ведется установление всех обстоятельств произошедшего.