В поселке в Заводском районе Саратова жители нескольких улиц остались без света

Фото: Архив КП

Из-за аварии на сетях в Комсомольском поселке Саратова было нарушено электроснабжение нескольких улиц. Об этом сообщили в администрации Заводского района со ссылкой на СПГЭС.

Так, без света остались дома по адресам:

- Лесная 1, 3, 5;

- 1-ый Тульский проезд, 28

- Парковая 42 и 44;

- Химическая 3, 5, 7, 9, 11.

Чиновники предложили уточнять о ситуации с отключениями электроэнергии по телефону горячей линии СПГЭС 8-800-775-57-89.

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