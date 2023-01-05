В поселке в Заводском районе Саратова жители нескольких улиц остались без света

Фото: Архив КП
Из-за аварии на сетях в Комсомольском поселке Саратова было нарушено электроснабжение нескольких улиц. Об этом сообщили в администрации Заводского района со ссылкой на СПГЭС.
Так, без света остались дома по адресам:
- Лесная 1, 3, 5;
- 1-ый Тульский проезд, 28
- Парковая 42 и 44;
- Химическая 3, 5, 7, 9, 11.
Чиновники предложили уточнять о ситуации с отключениями электроэнергии по телефону горячей линии СПГЭС 8-800-775-57-89.
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