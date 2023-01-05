Под Саратовом женщина на «Ниве Шевроле» не совладала с управлением и вылетела в кювет

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 4 января, в Калининском районе Саратовской области произошло ДТП, сообщили в Госавтоинспекции региона.

У села Сергиевка около 15 часов женщина за рулем Chevrolet Niva не справилась с управлением и вылетела в кювет с дороги.

43-летняя водительница получила травмы, ее госпитализировали.

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