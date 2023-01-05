Под Саратовом женщина на «Ниве Шевроле» не совладала с управлением и вылетела в кювет

Фото: Госавтоинспекция
Вчера, 4 января, в Калининском районе Саратовской области произошло ДТП, сообщили в Госавтоинспекции региона.
У села Сергиевка около 15 часов женщина за рулем Chevrolet Niva не справилась с управлением и вылетела в кювет с дороги.
43-летняя водительница получила травмы, ее госпитализировали.
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