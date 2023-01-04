В Саратовской области сирота получил квартиру после 13 лет ожидания и личного вмешательства главы СК России

Фото: Информационный центр СК России / ВКонтакте

Руководитель СК России Александр Бастрыкин помог сироте из Саратовской области получить положенную по закону квартиру, сообщает информационный центр Следственного комитета на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Парень остался сиротой еще в годовалом возрасте, так что в 2009 году его поставили на учет, как нуждающегося в жилом помещении. Жилье молодому человеку должны были выдать, как только он достигнет совершеннолетия, но этого так и не произошло.

В 2015 году житель губернии выиграл иск в суде, который предписывал областному минстрою выдать ему квартиру. Но и судебное решение не исполнялось долгие годы – не помогали и обращения в различные инстанции, парню приходилось жить на съемном жилье.

Молодой человек обратился в приемную председателя СК России Александра Бастрыкина, глава ведомства поставил проблему под личный контроль. В свою очередь, работники Следкома по Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности чиновников региона.

Парня признали потерпевшей стороной по этому делу, в марте 2022 года молодой человек получил жилье. Новосел поблагодарил Александра Бастрыкина и сотрудников СК за поддержку.

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