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НовостиЗдоровье4 января 2023 7:50

За сутки ковид нашли еще у 32 жителей Саратовской области

Роман Хвалин

В Саратовской области медики диагностировали еще 32 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

У двоих из этих пациентов болезнь проявляется в форме пневмонии, у остальных – как ОРВИ.

Больше всего заболевших в Саратове (14), а также в Вольском (5) и Энгельсском (4) районах. 13 из заболевших старше 65 лет, семеро старше 50, среди заразившихся трое детей.

За время пандемии в регионе подтверждено 302 058 случая заражения ковидом. Накануне было зарегистрировано 27 заболевших.

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