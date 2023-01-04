За сутки ковид нашли еще у 32 жителей Саратовской области

В Саратовской области медики диагностировали еще 32 пациента с COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

У двоих из этих пациентов болезнь проявляется в форме пневмонии, у остальных – как ОРВИ.

Больше всего заболевших в Саратове (14), а также в Вольском (5) и Энгельсском (4) районах. 13 из заболевших старше 65 лет, семеро старше 50, среди заразившихся трое детей.

За время пандемии в регионе подтверждено 302 058 случая заражения ковидом. Накануне было зарегистрировано 27 заболевших.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.