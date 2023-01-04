На пожаре в частном доме в Аркадаке пострадала молодая мама с несовершеннолетними детьми

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера вечером, 3 января, в Аркадаке произошел пожар, на котором пострадала мать с тремя малолетними детьми, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

По данным прокуратуры, пожар произошел в 17:20. Сообщение об огне в одной из комнат частного дома по улице Революции поступило на пульт пожарной службы в 17:47, на место выехали два расчета. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров.

В пожаре пострадало четыре человека. Всего же, по предварительным данным, в момент инцидента в доме находилось шестеро, все смогли выбраться из горящего здания до приезда спасателей.

– В результате происшествия пострадали жильцы дома, в том числе несовершеннолетние, которые госпитализированы в лечебное учреждение. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. – сообщили в надзорном ведомстве по региону.

В ГУ МЧС же уточнили, что пострадали дети 2018, 2020 и 2022 годов рождения и их 35-летняя мама, все они получили отравление угарным газом, у женщины ожоги лица и рук.

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