В Саратовской области два человека погибли и пять пострадали в массовом ДТП

Фото с места ЧП

Сегодня, 3 декабря, в Саратовской области два человека погибли и пять пострадали в ДТП, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 14:27 на трассе Р-22 Каспий в Лысогорском районе. 36-летний водитель Skoda Rapid врезался в «Волгу», за рулем которой сидел 59-летний мужчина. После этого иномарка изменила траекторию и устроила лобовое столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением мужчины, данные которого устанавливаются. Вследствие этой аварии 25-летний водитель Hyundai Solaris допустил столкновение с автомобилем «Гранта».

В результате аварии водитель «Гранты» скончался на месте, а ее пассажир умер в карете скорой помощи. Об остальных пострадавших участниках сведения уточняется.