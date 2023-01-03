Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 января 2023 9:16

Жительница Саратова украла ювелирные украшения и деньги своей бабушки

В Заводском районе раскрыта квартирная кража
Наталия Калинина
Ювелирные украшения

Ювелирные украшения

Фото: Виктор Гусейнов

Жительница Саратова украла ювелирные украшения своей бабушки и попала в полицию. Вчера, 2 января, об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

В полицию обратилась 73-летняя жительница Заводского района у которой пропали ювелирные украшения. На время своего отсутствия она пустила пожить в квартиру на ули Лесная родственников. После их объезда у нее пропали золотые цепочка, крестик, кольцо и серьги с бриллиантами, а также 40 тысяч рублей.

Был возбуждено уголовное дело о краже. Вскоре подозреваемая была задержана. Ей оказалась 29-летняя внучка заявительницы, ранее судимая за кражу. Золото она успела сдать в скупку, а деньги потратила. Сейчас задержанная находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.