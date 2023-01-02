В Саратове дерево упало на два автомобиля и разбило окна двух квартир

Фото с места происшествия

Сегодня, 2 января, в Саратове дерево упало на два автомобиля и повредило окна двух квартир. Как сообщает городская администрация, инцидент произошел в Ленинском районе в 14.50.

Дерево упало по адресу проспект 50 лет Октября, 69. Повреждения получили газовая труба, два автомобиля, в двух квартирах были выбиты окна, в одной из них оказался выбит подоконник.

Место происшествия оцеплено, с крыши убирают ветки упавшего дерева, - прокомментировал ситуацию начальник управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Сергей Егунов.

В пострадавшем доме пришлось отключить отопление. Сотрудники УК «ДУК» обещают скоро восстановить подачу теплоресурса. Напоминаем, телефон «горячей линии» ЕДДС - 659-659.