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НовостиОбщество2 января 2023 12:50

В Саратове дерево упало на два автомобиля и разбило окна двух квартир

В доме пришлось отключить отопление
Наталия Калинина
Фото с места происшествия

Фото с места происшествия

Сегодня, 2 января, в Саратове дерево упало на два автомобиля и повредило окна двух квартир. Как сообщает городская администрация, инцидент произошел в Ленинском районе в 14.50.

Дерево упало по адресу проспект 50 лет Октября, 69. Повреждения получили газовая труба, два автомобиля, в двух квартирах были выбиты окна, в одной из них оказался выбит подоконник.

Место происшествия оцеплено, с крыши убирают ветки упавшего дерева, - прокомментировал ситуацию начальник управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций Сергей Егунов.

В пострадавшем доме пришлось отключить отопление. Сотрудники УК «ДУК» обещают скоро восстановить подачу теплоресурса. Напоминаем, телефон «горячей линии» ЕДДС - 659-659.