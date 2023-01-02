На Новый год девушка из Саратова перевела мошенникам почти 2 миллиона

31 декабря в полицию обратилась 21-летняя девушка из Саратова, которая перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

От злоумышленников пострадала жительница Фрунзенского района. 17 ноября ей в мессенджере позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей Центробанка. Она убедила доверчивую горожанку на что нее некие лица пытаются оформить заявку на крупный кредит.

Под руководством «сотрудницы банка» девушка перевела 815 тысяч, затем оформила кредитную карту и перевела 22 тысячи рублей на незнакомый счет. Затем она оформила кредитку и перевела еще 176 тысяч на указанные незнакомкой номера телефонов.

В декабре саратовчанка вновь получила звонок от «сотрудницы банка» и оформила кредит на 986 тысяч рублей, чтобы спасти себя от «мошенников». Лишь после этого девушка поняла, что ее обманули. В итоге горожанка лишилась почти 2 миллионов рублей. В полиции поводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего.