Володин в Саратове

Вячеслав Володин проконтролировал ход реставрации 120-летней библиотеки в Саратове, о чем пишут в Телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

Спикер ГД посетил здание областной научной библиотеки на улице Горького в Саратове. Зданию 112 лет и оно является объектом культурного наследия. Ранее в нем находились библиотека, банк, архивная комиссия и кинотеатр.

Проект по реставрации реализуется в рамках володинской программы по сохранению культурного наследния. Средства на реализацию выделены из федерального бюджета при поддержке Спикера ГД.

- Это здание – украшение и города, и области, – отметил Вячеслав Володин.