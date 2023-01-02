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НовостиОбщество2 января 2023 6:33

В 2022 году в Саратовской области высадили 2,5 тысячи гектаров лесов

Саратовцы подвели итоги 2022 года по экологии
Наталия Калинина
Итоги года

Итоги года

В Саратовской области высадили 2,5 тысячи гектаров лесов, что в два раза больше, чем предполагалось. Основное количество лесов приходится на Вольский, Красноармейский, Аркадакский и Лысогорский районы. Об этом и других успехах по экологии пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Площадь охраняемой территории «Кумысной поляны» увеличили на 958 гектаров. Там также появились новые беседки.

Реликтовый «Дьяковский лес» в Краснокутском районе признали охраняемой территорией.

В регионе продолжается расчистка рек Еруслан и Жидкая Солянка. Программа реализуется в рамках нацпроекта «Экология».

Завершено строительство очистных сооружений в Хвалынске, в шести районах области отремонтировали более 54 км водопроводных сетей.