В Саратове водителей предупредили об опасном тумане

Фото: ГИБДД Саратов

ГИБДД Саратова предупреждает водителей об опасном тумане и сложной ситуации на дорогах.

Во избежание несчастных случаев нужно быть особенно внимательными на дороге, потому что в туман объекты всегда кажутся более отдаленными. Ориентироваться лучше по деревьям и придорожным столбам. Не стоит забывать про передние и задние противотуманные фары. Не рекомендуется использовать дальний свет.

В ненастную погоду пешеходам лучше иметь на одежде световозвращающие элементы.

- Сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения дисциплинированности и ответственности, - предупреждают саратовские автоинспекторы.