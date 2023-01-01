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НовостиОбщество1 января 2023 17:15

В Саратове водителей предупредили об опасном тумане

Наталия Калинина
Фото: ГИБДД Саратов

Фото: ГИБДД Саратов

ГИБДД Саратова предупреждает водителей об опасном тумане и сложной ситуации на дорогах.

Во избежание несчастных случаев нужно быть особенно внимательными на дороге, потому что в туман объекты всегда кажутся более отдаленными. Ориентироваться лучше по деревьям и придорожным столбам. Не стоит забывать про передние и задние противотуманные фары. Не рекомендуется использовать дальний свет.

В ненастную погоду пешеходам лучше иметь на одежде световозвращающие элементы.

- Сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения дисциплинированности и ответственности, - предупреждают саратовские автоинспекторы.