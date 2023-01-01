Саратовские военные показали новогодние столы в зоне СВО

Стол 99 полк 10 рота 3 батальон 4 взвод 2 отделение

Военные из Саратовской области показали, какой новогодний стол они смогли накрыть в зоне СВО. Фото публикует Телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV». 31 декабря десятки жителей Саратовской области отправили поздравления с наступающим Новым годом участникам СВО. Родственники бойцов также смогли передать им различные поздравления: стихи, открытки, видео и так далее. В свою очередь бойцы показали, как смогли отпраздновать Новый год в зоне боевых действий.