МЧС напомнило саратовцам о тумане и гололедице в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в Саратове и по области сохранится желтый уровень погодной опасности, сообщает региональное ГУ МЧС.

Так, в облцентре и местами по губернии прогнозируются туманы со снижением видимости до 500 метров и менее, на дорогах – гололедица. Неблагоприятные погодные условия сохранятся и утром 1 января.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.