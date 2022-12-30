Водитель «четырки» получил травмы в аварии в Волжском районе Саратова с Lada Largus и китайским грузовиком

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 30 декабря, в Волжском районе Саратова произошло массовое ДТП, сообщает региональная ГИБДД.

Около 9:00 на повороте к микрорайону Иволгино по улице Усть-Курдюмской столкнулись ВАЗ-2114, грузовик FOTON и Lada Largus.

Водителю «четырнадцатой» потребовалась госпитализация.

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