СГЭТ: из-за поломок составов прервано движение трамваев в Ленинском и Октябрьском районах

Сегодня утром, 30 декабря, в Саратове приостановилось движение трамваев двух маршрутов, сообщает «Саратовгорэлектротранс».

В 7:14 из-за поломки трамвайного вагона на 4-й Дачной было нарушена работа маршрута №3.

Уже в 7:15 из-за той же проблемы остановилось движение трамваев №10 на 9-ой Линии в Октябрьском районе.

На обе поломки были отправлены ремонтные бригады.

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