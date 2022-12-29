Из федерального бюджета выделят 3 миллиарда рублей на достройку противотуберкулезного диспансера и онкологической лечебницы

Правительство России выделило более трех миллиардов рублей на строительство двух медучреждений в Саратовской области. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Так, на достройку областного онкодиспансера выделят более миллиарда рублей. Объект должны сдать в 2023 году, он появится на улице Шехурдина. Средства также поступят в наступающем году.

В 2023 и 2024 году регион также получит субсидии в 900 миллионов на запуск нового противотуберкулезного диспансера, 200 миллионов сверх этого поступит в Саратовскую область в 2025 году.

Всего же, согласно документу, предполагается выделить 38,8 миллиарда рублей на постройку и реконструкцию медучреждений в 17 регионах. Финансирование по федеральной программе «Развитие здравоохранения» окажут объектам, стоимость работ в которых оценена в более чем три миллиарда рублей – всего по России таких 19.

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